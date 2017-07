Hanoi, 19 juillet (VNA) - La 23e édition du Festival “Lotus rose” des provinces et des villes du Sud de 2017 a été inaugurée le 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville.





Photo : VNA

L’évènement a pour but de donner aux enfants une aire de jeux pour exprimer leurs talents, ainsi que de promouvoir la visite des monuments de la ville.C'est la troisième fois que Hô Chi Minh-Ville accueille ce festival dont cette édition témoigne de nombreuses nouveautés en termes d’objectifs, de critères et de formes, et qui, en conséquence, a vu le nombre d'enfants augmenter significativement, puisque 3.018 jeunes issus de 34 maisons d’enfants de provinces et et 38 autres de la ville, étaient présents.Lors de ce programme, les enfants participeront à des activités significatives et variées, notamment à une cérémonie d’offre d'encens au Président Hô Chi Minh, devant sa statue du 1er arrondissement, un programme d'échanges culturels, des jeux populaires au parc culturel de Dâm Sen dans le 11e arrondissement, une rencontre avec les dirigeants d’Hô Chi Minh-Ville.Clôture : le 19 juillet au Théâtre de Hoa Binh.- CPV/VNA