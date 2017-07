Photo : internet



Hanoï (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le 4 juillet un plan de formation et de développement de ressources humaines du secteur des technologies informatiques pour la période 2017-2020.Cette décision prévoit cinq programmes spécifiques que sont un programme d'étude et de proposition de politiques pour soutenir la formation, la recherche et le développement de ressources humaines dans les technologies informatiques, un programme de formation des ressources humaines dans les technologies informatiques pour l'administration publique (200 personnes/an avec un budget annuel de 2 milliards de dôngs), un programme de formation intensive aux technologies informatiques (50 à 70 personnes/an pour un budget de 2 milliards de dôngs), un programme d'accompagnement des start-up ​spécialisées dans les technologies informatiques et de la communication (budget de 2 milliards), et un programme de formation au leadership dans les technologies informatiques (30 à 50 personnes/an pour un budget annuel de 1,5 milliards).Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé au Service municipal de l'Information et de la Communication de veiller aux résultats de la mise en œuvre de chaque programme, de collaborer avec les services, départements et unités concernés afin de s'assurer de l'effectivité de la préparation de ressources humaines pour la réalisation du projet de ville intelligente.-CPV/VNA