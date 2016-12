Ho Chi Minh-Ville : Nouvel an 2017, demandez le programme !

Ho Chi Min h-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a prévu toute une série d'activités culturelles pour accueillir le Nouvel An 2017.

Le point d’orgue de ces festivités sera l’éclairage de plusieurs axes principaux de la ville. De nombreux axes comme les avenues et boulevards Truong Son, Nam Ky Khoi Nghia - Nguyen Van Troi, Ham Nghi, Dong Khoi, Le Loi, Nguyen Thi Minh Khai… sont embellis de millions de lampes à diode électroluminescente représentant le dynamisme de la ville au moment dévolu au Nouvel An.

Pendant deux jours, les 31 décembre 2016 et 1er janvier 2017, le spectacle «Salut ​au Nouvel An 2017» se jouera à la Maison culturelle de la jeunesse de Ho Chi Minh-Ville, avec la participation de nombreux chanteurs et artistes connus de la ville.

Le compte à rebours de l'année 2017 (programme «Countdown») est prévu sur la rue piétonne Nguyên Huê.

D’autres programmes artistiques, des numéros de cirque et des ​pièces de théâtre… sont prévus dans plusieurs parcs culturels, sur des scènes en plein air, dans des zones et centres de loisirs, des zones industrielles et des résidences ouvrières... -VNA