Hô Chi Minh-Ville lance une application pour améliorer son trafic

Hô Chi Minh-Ville, 5 février (VNA) - Depuis janvier 2017, outre l’application Google Maps, les habitants de la mégapole du Sud peuvent s’informer des lieux de parking ainsi que des congestions et embouteillages sur la plateforme en ligne de circulation. Ce projet est développé dans le cadre d’une coopération entre le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et le Service municipal des communications et des transports.

Embouteillage dans la rue Công Hòa, à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville est la première ville du Vietnam à disposer d’une plateforme en ligne dédiée à l’information sur les conditions de circulation. Le projet est mis en œuvre par les gérants du tunnel Thu Thiêm qui passe sous le fleuve Sài Gòn, via le site giaothong.hochiminhcity.gov.vn. Une application mobile Android et iOS peut être téléchargée.Les informations de la circulation dans tous les coins de la ville sont enregistrées par un réseau de 300 caméras qui permettent de collecter et d’analyser les réactions et alertes chez les administrations et les conducteurs. Grâce à cette plateforme, les gens peuvent s’informer des bouchons, des places de parking disponibles, et de l’emplacement de toilettes publiques.«La municipalité maintient la gratuité de l’accès à cette plateforme dans l’espoir qu’elle permettra à tout le monde d’éviter les congestions et embouteillages, précise Trân Quang Lâm, chef adjoint du Service des communications et des transports de Hô Chi Minh-Ville. Nous allons implémenter de nouveaux services dans un proche avenir», ajoute-t-il.