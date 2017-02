Ho Chi Minh-Ville : la rue des livres a créé un nouvel espace culturel

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La rue des livres de Ho Chi Minh-Ville a ​ouvert le 9 janvier 2016 dans la rue Nguyen Van Binh, 1er arrondissement. En plus d'un an, elle a attiré environ 1,5 million de visiteurs.

Photo : internet

Cette rue a apporté un vent nouveau à la culture de la lecture dans la ville. L'année dernière, 15 expositions y ont ​​eu lieu, dont de livres et de photos sur l'Oncle Ho, les Vietnamiens d'outre-mer de France, et sur Truong Sa (Spratly).



En outre, 18 activités ont été organisées en association avec des campagnes politiques, des festivals et autres événements comme la foire du printemps pour accueillir la nouvelle année, la Journée nationale du livre, les Journées culturelles européennes au Vietnam, et les livres pour enfants en été. Plus de 100 échanges ont eu lieu pour présenter des livres aux lecteurs.



Selon les statistiques, les 19 stands de 14 éditeurs et sociétés de distribution installés dans cette rue ont vendu des livres pour plus de 26 milliards de dongs. Les étudiants représentent 30% des visiteurs, les adultes 30% et les enfants accompagnés de leurs parents 15%. Les étrangers représentent 25%, car elle est située dans le centre touristique de la ville.



La rue a aussi accueilli beaucoup de personnalités étrangères dont des représentants de l'association des éditeurs de l'ASEAN, le Premier ministre irlandais et son épouse, le ministre britannique des Affaires étrangères et le consul américain à Ho Chi Minh-Ville. –CPV/VNA