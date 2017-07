Photo : internet



Hanoï (VNA) - Le 19 juillet, le Comité de l’économie et du budget et le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville ont réalisé une enquête sur la situation du développement de quatre secteurs économiques clés de la ville.



Lors d’une réunion d’étude, Tran Anh Hao, directeur du Bureau de l’industrie du Service municipal de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que la situation du développement industriel s’était nettement améliorée ce premier semestre.



L'indice de production industrielle (IPI) de Hô Chi Minh-Ville a progressé en juin de 2,72% en un mois, et de 7,22% sur un an, et pour l’ensemble de ce premier semestre de 7,51% ​en glissement annuel.



Selon le représentant du Comité de gestion des zones industrielles (ZI) et zones franches (ZF) de Hô Chi Minh-Ville (Hepza), l’investissement total réalisé ces six premiers mois est de 384,32 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 39,36% et 76,86% du plan annuel. -CPV/VNA