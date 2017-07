Ho Chi Minh-Ville intensifie la coopération avec le Mexique

Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong (droite) et l’ancien président du Mexique (mandat 1988-1994), Carlos Salinas de Gortari.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thanh Phong a reçu vendredi l’ancien président du Mexique (mandat 1988-1994), Carlos Salinas de Gortari, en visite de travail dans la mégapole du Sud.

Nguyen Thanh Phong a émis le souhait de promouvoir la coopération avec les localités mexicaines, notamment dans l’économie, l’éducation, le commerce et l’investissement.

Estimant que les relations entre Ho Chi Minh-Ville et le Mexique restait modeste qui n’étaient pas encore à la hauteur des potentiels des deux parties, le président Nguyen Thanh Phong a demandé à Carlos Salinas de Gortari de continuer de contribuer au développement de la coopération entre le Mexique et le Vietnam dont Ho Chi Minh-Ville. « La mégapole du Sud désire partager les expériences avec la capitale Mexico City dans la gestion et le développement urbain.

De son côté, Carlos Salinas de Gortari s’est déclaré convaincu que la coopération entre le Mexique et le Vietnam se développerait au fil des jours, notamment dans le développement économique et la gestion sociale.

Il a estimé que Ho Chi Minh-Ville et Mexico City disposent de plusieurs potentiels de coopération et pourraient partager des expériences dans le développement urbain, la diminution des embouteillages, le traitement des déchets… -VNA