Cérémonie en l’honneur des excellents élèves, le 19 juillet à Hô Chi Minh-Ville.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a organisé mercredi 19 juillet une cérémonie solennelle en l’honneur des 477 élèves ayant obtenu d’excellents résultats durant l’année scolaire 2016-2017. Cette année scolaire, la ville a recensé 174.497 excellents élèves, dont 4.739 ont remporté des premiers prix aux concours locaux, nationaux et internationaux.Cette année, le nombre de lauréats aux concours internationaux est plus élevé que l’an dernier. Il faut saluer Pham Minh Hoàng, médaillé d’argent au Olympiades d’informatique d’Asie (AIPO) ; Lê Duy Lâm, Vo Quang Thiêt et Nguyên Huu Thiên, troisième prix mondial aux Olympiades de robotique ; Chu Hoàng Minh Duc et Pham Thiên Tân, qui se sont classés au 4e rang du concours international Intel ISEF.Lors de la cérémonie, au nom de la ville, Thân Thi Thu, membre du Comité du Parti communiste du Vietnam pour Hô Chi Minh-Ville et présidente de la Commission municipale de propagande et d’éducation, a félicité les réalisations de la ville en matière d’éducation et les efforts des élèves durant l’année scolaire 2016-2017. Le secteur de l’éducation a fait des progrès dans trois domaines : l’amélioration du niveau académique des habitants ; la formation des ressources humaines ; la découverte et l’instruction des talents.Parallèlement, Mme Thu souhaite que le secteur continue à s’associer activement à la recherche scientifique, participe à résoudre des problèmes pratiques et urgents de la ville, notamment la mise à niveau des enseignants et des élèves aux standards nationaux et internationaux. Cela contribuera à l’industrialisation et à la modernisation de la ville et du pays en général. -CVN/VNA