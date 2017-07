La cérémonie de signature. Photo: baodautu.vn

Hanoï (VNA) - Un mémorandum de coopération a été signé entre le Consulat général de République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, le Centre de Promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, l’antenne du Département général du Tourisme de la R. de Corée (Korea Tourism Organization, KTO) à Hanoï, et une vingtaine d’agences de voyage vietnamiennes.La cérémonie de signature ​s'est déroulée en présence du consul général sud-coréen, Park Noh Wan, du directeur du Centre de Promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Lê Truong Hiên Hoa, du responsable de KTO à Hanoï, Jung Chang Wook, et des représentants de 20 entreprises touristiques vietnamiennes.Le mémorandum a pour but de renforcer la coopération entre les signataires et de faire croître le nombre de touristes se déplaçant entre la République de Corée et Hô Chi Minh-Ville.En 2016, le nombre de touristes vietnamiens entrés sur le sol sud-coréen a connu une augmentation de 54% tandis que le nombre de touristes sud-coréens visitant le Vietnam a progressé de 30%.Cette année, les deux pays célèbrent les 25 ans de l’établissement de leurs relations diplomatiques. -CPV/NDEL/VNA