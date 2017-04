Ho Chi Minh-Ville et la préfecture japonaise d’Hyogo renforcent leur coopération économique

Réunion entre Dinh La Thang et le gouverneur de la préfecture d'Hyogo, Toshizo Ido. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Dans le cadre de sa visite de dix jours au Japon, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Dinh La Thang, à la tête d’une délégation de haut rang, a travaillé le 11 avril avec le gouverneur de la préfecture d'Hyogo, Toshizo Ido, pour discuter des mesures de renforcement des relations bilatérales et rechercher des opportunités de coopération.

Dinh La Thang a plaidé pour des échanges économiques et des activités d’investissement plus intenses entre les deux localités, avant de souhaiter que le gouverneur d’Hyogo, Toshizo Ido, également chef de l'Union des gouvernements de Kansai, aide à promouvoir la coopération dans divers domaines entre Ho Chi Minh-Ville et Hyogo, et entre la région économique de pointe du Nam Bo Oriental du Vietnam et la région japonaise de Kansai, plus généralement.

Le gouverneur Toshizo Ido, de son côté, a espéré que la mégapole du Sud, en tant que premier centre économique du Vietnam, poursuivra ses efforts pour intensifier la coopération économique entre les deux régions.

A cette occasion, Dinh La Thang et Toshizo Ido ont participé à une conférence sur la promotion de la coopération économique entre Ho Chi Minh-ville et Hyogo.

Les deux parties ont échangé des informations sur la situation économique de chaque localité​, les politiques de développement industriel de la préfecture de Hyogo, ​les politiques de Hô Chi Minh-Ville pour encourager l'investissement, celles pour développer l’industrie auxiliaire pour la période 2015-2020 ainsi que certains projets nécessi​tant des investissements étrangers dans la production industrielle, ​les hautes technologies, ​les services portuaires et ​l’agriculture high-tech.

Le Japon se classe quatrième en terme de fonds d'investissement nouvellement autorisés à Ho Chi Minh-Ville avec 1.001 nouveaux projets cumulant 3,54 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Les projets japonais dans cette ville se concentrent dans l'industrie manufacturière, le commerce ​de gros et ​de détail, les sciences et technologies.

Le même jour, dans la soirée, un programme artistique a eu lieu au Théâtre Shinkobe Oriental de la préfecture d’Hyogo, avec la participation de plus de 40 artistes de Ho Chi Minh-Ville. -VNA