Le secrétaire du Comité municipal du Parti pour HCM-Ville, Nguyen Thien Nhan (droite), et Shim Won Hwan, directeur général du complexe Samsung Vietnam.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville est prête à coopérer avec Samsung, a affirmé le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Thien Nhan, en rencontrant jeudi dans la mégapole du Sud le directeur général du complexe Samsung Vietnam, Shim Won Hwan.

« Les entreprises de la ville s’apprêtent à améliorer leurs capacités pour participer à la chaîne d’approvisionnement mondiale de Samsung », a déclaré Nguyen Thien Nhan.

Il a ajouté hautement apprécier le succès ​des affaires de Samsung Vietnam qui contribue activement à l’élévation de la qualité des produits exportés du Vietnam. Par ailleurs, Samsung Vietnam a ​concrétisé la demande des dirigeants vietnamiens​ d’augmenter le taux de « vietnamisation » des produits, et a créé des conditions favorables ​aux PME vietnamiennes spécialisées dans la fourniture de pièces ​pour les produits de Samsung afin qu'elles se développement.

Le secrétaire Nguyen Thien Nhan a souhaité que Samsung Vietnam continue de coopérer avec les universités et les services concernés du Vietnam en matière de formation professionnelle.

Shim Won Hwan a souligné que le complexe Samsung Vietnam souhaitait continuer d’augmenter ses investissements à Ho Chi Minh-Ville et était prêt à accélérer les consultations et mesures d’assistance pour améliorer les capacités de gouvernance et les qualifications professionnelles des entreprises de la ville.

Il s’est engagé à ​généraliser les modèles de connexion entre étudiants et entreprises, ainsi qu'à poursuivre la formation professionnelle de travailleurs vietnamiens. -VNA