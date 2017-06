Photo d'illustration : Internet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a récemment publié un plan pour mettre en œuvre la Résolution N° 08-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du tourisme municipal pour en faire un secteur économique clé.

Hô Chi Minh-Ville devra avoir un réseau d’infrastructures relativement uniforme, moderne, professionnel et une meilleure qualité des services. Le nombre de visiteurs internationaux augmentera en moyenne de 20-25% par an, pour atteindre 10-11 millions en 2020. Les touristes domestiques augmenteront en moyenne de 10-15% par an, pour atteindre 33-35 millions en 2020.



Le tourisme deviendra l'un des trois secteurs économiques clés de la ville. Les recettes de ce secteur seront d’environ 170.000 milliards de dongs en 2020, contribuant à 11% ou plus du PIB de la ville. -CPV/VNA