Un coin de Ho Chi Minh-Ville. Photo: internet



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – « D’ici la fin de l’année, Ho Chi Minh-Ville doit continuer de mettre en œuvre sept programmes majeurs, notamment l’application du mécanisme du « guichet unique » dans la délivrance des licences d’investissement et d’affaires », a indiqué le secrétaire du Comité du Parti pour Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thien Nhan, dans son discours de clôture de la 10e Conférence du Comité municipal du Parti (10e mandat), mercredi après-midi.

Avec la détermination de réaliser la réforme administrative, le secrétaire Nguyen Thien Nhan a demandé au Comité populaire municipal d’organiser au 3e semestre un colloque sur la réforme administrative pour déterminer les tâches concrètes de chaque Service, secteur, arrondissement et district en la matière.

Nguyen Thien Nhan a invité les localités à réexaminer les points de glissement à haut risque afin de restructurer les capitaux pour régler cette question, à prêter attention à la prévention et à la lute contre les incendies, à la garantie de la sécurité pour les touristes et habitants locaux

Dans la mise en œuvre du plan d’investissement public à moyen terme, période 2016-2020, la ville doit prendre des mesures efficaces afin d’attirer davantage de capitaux d’investissement. Le secrétaire du Comité municipal du Parti a confié au Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville la tâche d’organiser au 3e trimestre une conférence d’appel à l'investissement dans les infrastructures de la ville.

Dans l’élaboration de l’aménagement de la ville, vision 2025-2030, il faut mettre à jour la situation actuelle sur les communications, l’adduction et le drainage des eaux, le traitement des déchets…

Au premier semestre, l’économie de la ville a poursuit sa croissance, le ​PIB a connu une hausse de 7,76% en un an, près de 20.000 entreprises ont été créées, 2,3 milliards de dongs d’IDE versés, soit le double de la même période de 2016.

La 10e Conférence du Comité municipal du Parti (10e mandat) a eu lieu du 26 au 28 juin pour discuter, donner des avis et approuver le rapport sur la mise en œuvre des tâches de développement siocioéconomique, culturel au cours des six premiers mois de l’année, et les tâches et ​mesures ​pour le reste de l’année ; le plan d’investissement public à moyen terme (période 2016-2020)…

Rappelons que la mégapole du Sud a défini sept programmes majeurs pour la période 2015-2020, lors du 10e Congrès de l’organisation du Parti de Ho Chi Minh-Ville (mandat 2015-2020) tenu en octobre 2015.

Ces sept programmes portent sur l’amélioration de la qualité des ressources humaines, la réforme administrative, l’élévation de la qualité de la croissance et de la compétitivité de l’économie locale, la réduction de la pollution, ​des inondations, des embouteillages et des accidents de la route, le développement urbain. -VNA