Hanoi (VNA) - Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ce pont reliera la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm et celle du Sud de la ville. D'une longueur d'environ 2.160m, il aura 6 voies de circulation.



L'ouvrage aidera à soulager le trafic dans les arrondissements de Binh Thanh et Thu Duc vers les arrondissements 7, 8, Binh Chanh et Nha Be, réduire les accidents de la circulation dans les arrondissements 4 et 7, créer des conditions pour attirer les investissements et promouvoir le développement de ces deux nouvelles zones urbaines. -CPV/VNA