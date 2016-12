Ho Chi Minh-Ville célèbre la Fête nationale cubaine

Cérémonie de célébration de la fête nationale cubaine dans la ville de Ho Chi Minh-ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a célébré mercredi le 56e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cuba et la 58e Fête nationale de ce pays insulaire.

La vice-présidente du ​​Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Nguyen Thi Thu a partagé avec des amis cubains les pertes après la mort du leader historique de la Révolution cubaine, Fidel Castro.

Elle a apprécié la volonté et le tonus du peuple cubain dans ​sa lutte contre la dictature il y a six décennies.

Le Vietnam est un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec Cuba (2 décembre 1960). Pendant plus d’un demi-siècle, les relations ​bilatérales n'ont cess​é d​e se consolid​er et de se renforc​er grâce à l’amitié et à la solidarité entre les deux États et les deux peuples, a-t-elle déclaré.

Le Vietnam est ​l'un des ​premiers partenaires économiques de Cuba et son principal fournisseur de riz. Le Vietnam apporte également à Cuba des aides en matière de sécurité alimentaire, de transports, de biotechnologies et d’agriculture, a indiqué Nguyen Thi Thu.

De son côté, le consul général de Cuba à Ho Chi Minh-Ville, Bernabe Garcia Valido, a fait remarquer que depuis plus d’un demi-siècle, le Vietnam et Cuba avaient prouvé que rien n’était impossible et que leurs relations s’étaient approfondies en dépit de la guerre et des nombreuses mutations de la situation mondiale.

Il a souhaité que dans le temps à venir, les relations entre les deux pays continuent de se resserr​er, au bénéfice des deux peuples. VNA