Conférence de promotion du commerce, des investissements et du tourisme dans trois provinces du Centre du Laos, le 19 juillet à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Une conférence de promotion du commerce, des investissements et du tourisme dans trois provinces du Centre du Laos que sont Savannakhet, Khammoun et Bolykhamsay a été organisée mercredi 19 juillet dans la mégapole du Sud, par le Centre de promotion du commerce et de l’investissement de Hô Chi Minh-Ville.



«Hô Chi Minh-Ville considère le Laos comme un marché stratégique et potentiel pour renforcer les investissements et le commerce», a souligné Lê Thanh Liêm, vice-président du Comité populaire municipal.



Actuellement, 30 entreprises de cette ville opèrent au Laos, avec un capital total de 250 millions de dollars.



Lors de la conférence, les investisseurs vietnamiens et les autorités de ces provinces du Laos ont discuté des secteurs d’investissement, ainsi que de l’établissement des relations de coopération dans l’avenir.



Contributions des investisseurs vietnamiens



Savannakhet, frontalière des provinces vietnamiennes de Quang Binh et Quang Tri (Centre), est, avec plus d’un million de personnes, la deuxième ville du Laos par sa population. Actuellement, le Vietnam y dénombre 25 projets d’investissement concentrés dans les secteurs de la culture industrielle, de l’exploitation minière et de l’industrie, avec un capital total de 170 millions de dollars. Le Vietnam est le 3e investisseur étranger dans cette localité.



Santiphap Phomvihane, secrétaire et gouverneur de Savannakhet, a apprécié les projets d’investissements vietnamiens qui avaient contribué au développement socio-économique de sa localité. C’est le cas pour la construction des infrastructures, la distribution de bourses aux étudiants du Laos, l’aide aux sinistrés et la création d’emplois.



Savannakhet appelle les investissements dans les infrastructures sous forme de BOT et modèle de partenariat public-privé (PPP).



Parmi eux, citons la construction d’écoles de formation professionnelle, d’hôpitaux modernes, de structures hôtelières et touristiques. De plus, Savannakhet voudrait accueillir des investisseurs pour développer l’agriculture bio, construire des équipements d’irrigation... «Les autorités amélioreront l’environnement de l’investissement, simplifieront les démarches administratives et diminueront les taxes pour attirer les entreprises étrangères», a assuré Santiphap Phomvihane.



La province de Khammoun appelle aussi des investisseurs dans 13 projets concernant le tourisme, l’irrigation, les zones économiques, la production d’engrais...



Dans la province de Bolykhamsay, les autorités encouragent les investissements dans l’industrie et le commerce, le tourisme et les services, l’agriculture. Cette localité compte devenir en 2030 la porte d’entrée économique du pays et son centre de production d’énergie. -CVN/VNA