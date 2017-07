Ho Chi Minh-Ville accueillera le premier festival de la technologie de la mode

La directrice générale du groupe Golden Communication, Nguyen Minh Huong (1ère à gauche), offre des bouquets de fleurs au conseil d’organisation. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le premier festival de la technologie de la mode 2017 (Fashionology Festival) aura lieu du 20 au 22 octobre dans la rue piétonne Nguyen Hue, à Ho Chi Minh-Ville.Ce premier événement de ce genre, coorganisé par le Service municipal du tourisme et le groupe Golden Communication Group, sera une activité culturelle et touristique moderne combinant la mode et la technologie, a-t-on appris d’un point presse tenu le 11 juillet dans la mégapole du Sud.Au cours de ce festival de trois jours, les visiteurs p​ourront admirer des collections de mode spéciales et des ​concerts.La rue piétonne Nguyen Hue sera conçue comme une scène géante de cakewalk où plus de 300 mannequins professionnels vietnamiens et étrangers particip​eront ​aux défilés de mode.​De plus, une centaine d'entreprises ​​domestiques du textile-habillement participeront au festival pour présenter les derniers articles de mode dans le monde."Le comité d’organisation se coordonnera avec le Service municipal de l'Industrie et du Commerce pour lancer des ​campagnes de soldes pour les consommateurs", a déclaré la directrice générale du groupe Golden Communication Group, Nguyen Minh Huong.De son côté, le directeur du Service municipal du tourisme, Bui Ta Hoang Vu, a espéré que ce festival deviendra un événement touristique annuel, contribuant à attirer plus de touristes à Ho Chi Minh-Ville.Environ 500.000 visiteurs sont attendus. -VNA