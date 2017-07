La 7e conférence internationale sur la culture et le bouddhisme a eu lieu en ce moment à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – La 7e conférence internationale sur "La région de l'ASEAN et l'Asie du Sud : un melting-pot de culture et de bouddhisme en Asie du Sud-Est" se déroule du 9 au 11 juillet à Ho Chi Minh-Ville. Elle réunit des ​fidèles et des ​intellectuels bouddhistes de 44 pays et territoires du monde entier.L'événement ​est coorganisé par l'Institut de recherche bouddhique du Vietnam, l’Institut bouddhique Minh Dang Quang et l'Association pour des études de la culture et des religions de l’Asie du Sud-Est (SSEARS).S’exprimant à la conférence, le Vénérable Thich Tri Quang, vice-président du Conseil de la Sangha de l’Église bouddhique du Vietnam et directeur de l'Institut de recherche bouddhique du Vietnam, a déclaré que les interventions et​ analyses présentées lors de l'événement donnent aux participants l'occasion d'explorer à l'échelle mondiale différentes religions et cultures. "Grâce à ces précieuses études et ​aux efforts des ​intellectuels, chaque personne comprendra les distinctions sociales et culturelles du monde entier", a-t-il noté.E​t d'ajouter que le bouddhisme appelle toujours le respect, l'amour, l'harmonie et la paix entre les nations ​quelles que soient la culture et la tradition.La conférence comprend 19 forums en anglais et six autres en vietnamien axés sur huit grands thèmes : La philosophie, l'interprétation et les écoles de pensée ; Théories des religions en Asie du Sud et du Sud-Est ; Patrimoine culturel et identité nationale ; L'esprit, la méditation et le bien-être en Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est ; les pratiques traditionnelles en médecine, en nature et dans l'environnement, etc. -VNA