Hô Chi Minh-Ville accueille son 5 millionnième touriste étranger

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La mégapole du Sud s’est offerte 25 décembre un magnifique cadeau de Noël en honorant son 5 millionième touriste étranger en 2016, le Français Bertrand Chappe passager du vol VN10 de Vietnam Airlines reliant Paris à Hô Chi Minh-Ville

La vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Thu, félicite le Français Bertrand Chappe. Photo: VNA

Les arrivées touristiques internationales à Hô Chi Minh-Ville sont en hausse annuelle de 8,2% et les recettes touristiques de 16,4%. Le tourisme occupe une part de 9% du PIB de la ville.

Notre ville est heureuse d’avoir atteint l’objectif fixé, s’est félicitée la vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Thu.

Dans les prochains temps, nous créerons les meilleures conditions au développement du secteur touristique. Nous continuerons à perfectionner le projet d’aménagement du tourisme par voie fluviale, des services et des affaires relatives au tourisme, a-t-elle indiqué.

Capitale économique du pays, mais aussi un grand pôle touristique, Hô Chi Minh-Ville attire chaque année un grand nombre d’étrangers, venant notamment du Japon, des États-Unis, de la République de Corée, de la Chine, de l’Australie, de la Malaisie, de Taiwan (Chine), de Singapour, de la Russie et de la France.

L’année dernière, la mégapole du Sud a accueilli 4,6 millions de visiteurs étrangers et 19,3 millions de touristes vietnamiens, soit une croissance de 4,6 et 13% en un an. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 94.600 milliards de dôngs, soit plus de 4,1 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de 10%.

Selon les statistiques, jusqu’à présent, le Vietnam a accueilli 10 millions de touristes étrangers, soit un million et demi de plus par rapport à l’an dernier. Il s’agit de la hausse la plus importante jusqu’ici. – VNA