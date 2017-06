Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une conférence de presse présentant la 6e Foire des produits agricoles 2017 a été organisée le 22 juin à Hô Chi Minh-Ville par l’Association municipale des agriculteurs en coordination avec le Service de l’Industrie et du Commerce et celui de l’Agriculture et du Développement rural.





Photo: WebHCM

Ayant comme thème "Le développement durable de l'agriculture urbaine", cette foire se tiendra du 29 juin au 3 juillet au parc du village floral de Go Vâp (191, rue Lê Van Tho, arrondissement de Go Vâp).Le comité d'organisation a reçu l’inscription de plus de 100 entreprises de 17 provinces et villes du Sud-Est, Sud-Ouest et du Centre. Sur les 160 stands, elles exposeront divers produits agricoles, notamment riz, thé, café, cacao, poivre, noix de cajou, légumes, fruits, confiseries, boissons, etc. Particulièrement, cette année, plusieurs exposants présenteront des produits de qualité conformes aux normes GlobalGap, VietGap…Cette foire offrira de vraies opportunités aux entreprises, producteurs et commerçants de se rencontrer, d'échanger, de nouer des partenariats et de présenter de nouvelles technologies agricoles.Avec cette foire, le comité d’organisation souhaite aider au développement durable de l'agriculture, vers plus de technologies, l'assurance de la qualité et de la sécurité alimentaires, plus de valeur économique et l'augmentation des revenus des agriculteurs. -CPV/VNA