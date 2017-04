HCM-Ville renforce les investissements et les liens touristiques avec la région de Kansai

Des représentants de Ho Chi Minh-Ville et de la ville d'Osaka signent un protocole d'accord sur la coopération touristique le 13 avril (Photo: VNA)



Osaka (VNA) - Ho Chi Minh-Ville a organisé une conférence sur la promotion de l’investissement et du tourisme dans la ville japonaise d'Osaka, le 13 avril.

Lors de l'événement, le vice-président permanent du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Le Thanh Liem, a déclaré que le Japon ​était un grand partenaire commercial de la mégapole du Sud avec un commerce bilatéral d'environ 5 milliards d​e dollars en 2016.



Le Japon est également le quatrième pays investisseur de la ville, avec plus de 1.000 projets d'une valeur de 3,55 milliards d​e dollars. De nombreux projets sont investis par de grandes entreprises d'Osaka telles Panasonic, Kintetsu, Matsushita, Sharp et Sanyo.



Le Thanh Liem a appelé les entreprises japonaises, en particulier celles de la région de Kansai, à investir dans les infrastructures de transport, les soins ​médicaux et le développement des ressources humaines, qui sont également les atouts du Japon et de la préfecture d'Osaka.



Exprimant sa volonté d'investir au Vietnam, Masayuki Matsushita, un responsable de la Fédération économique de Kansai, a déclaré que jusqu'à 20 % des entreprises japonaises investissant au Vietnam provenaient de la région de Kansai.



Lors de la conférence, les entreprises vietnamiennes et japonaises ont partagé des informations sur la situation économique de Ho Chi Minh-Ville, les politiques d'attra​it des investisse​urs et le potentiel touristique, et discuté de la coopération dans ces domaines.



Un protocole d'accord sur la coopération au développement du tourisme a été signé entre le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et la Division culturelle, sportive et touristique du Département de l’économie stratégique de la ville d'Osaka. En conséquence, les deux villes se coordonneront pour organiser des programmes promotionnels, faciliter les échanges touristiques et partager des informations sur leur industrie sans fumée.



Plus tôt, le secrétaire du Comité municipal du Parti, Dinh La Thang, et d'autres responsables de Ho Chi Minh-Ville ont rencontré des associations professionnelles de Kansai afin d'améliorer les liens économiques bilatéraux. -VNA