HCM-Ville: Quelque 320 entreprises présentes à la Foire de consommation 2016

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Avec comme thème « Un événement pour lier les types de promotion », la Foire de promotion de la consommation 2016 a ouvert ses portes le 28 décembre au Palais des sports de Phu Tho, dans le 11e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville.

La Foire de promotion de la consommation 2016 a été inaugurée le 28 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Organisé par le Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, cet événement s’inscrit dans le programme municipal « Mois des soldes », dont le but est de stimuler la consommation et de répondre aux besoins d’achat des citoyens à l’approche du Nouvel An.



La Foire de promotion de la consommation se tient jusqu’au 2 janvier 2017, avec la participation de plus de 320 entreprises exposant, sur 580 stands, confiseries, nourriture, produits alimentaires, textile-habillement, cosmétiques, produits d'artisanat, appareils ménagers... avec des rabais de 10 à 30% et des cadeaux attrayants.



L'événement est aussi l'occasion pour les entreprises participantes de promouvoir leurs activités de coopération, de commerce et d'investissement avec des fabricants et entreprises de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Sud.



En plus de l’exposition sont prévus des activités de divertissement amusantes, de la musique et des concours.



Selon Nguyên Phuong Dông, directeur adjoint du Service de l'Industrie et du Commerce de Hô Chi Minh-Ville, « cette foire annuelle offre aux Saïgonnais la possibilité d'acheter des produits directement auprès du fabricant. Elle fait vraiment écho à la campagne +Les Vietnamiens consomment vietnamien+ ». -CVN/VNA