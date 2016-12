HCM-Ville: Mobiliser toutes les ressources pour aider les étudiants et élèves en difficulté

Cérémonie d’inauguration du club "Pour Hoàng Sa - Truong Sa bien-aimés" à Nha Trang (Centre). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Dinh La Thang, secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Ho Chi Minh-Ville, a travaillé le 26 décembre avec les représentants du Fonds des bourses d’études Vu A Dinh et du club «Pour Hoàng Sa - Truong Sa bien-aimés».Lors de la séance de travail, Truong My Hoa, ancienne vice-présidente de la République et présidente du Fonds Vu A Dinh, a fait savoir que ​ce dernier avait remis depuis sa création, en mars 1999, plus de 75.000 bourses d’études d’une valeur de 75 milliards de dôngs aux élèves et étudiants issus d’ethnies minoritaires, aux enfants des pêcheurs et des soldats en mission en mer. Grâce aux fonds collectés, le fonds Vu A Dinh a aidé de nombreux enfants atteints de fente labiale et de fente de la voûte palatine à bénéficier de consultations et d’opérations gratuites. De plus, il a remis des dizaines de milliers de cahiers et stylos, uniformes aux enfants issus d’ethnies minoritaires.Le club «Pour Hoàng Sa - Truong Sa bien aimé» a été créé en août 2014 par le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh. Il vise à inciter les gens à s’orienter vers la mer et les îles du pays, où soldats et pêcheurs veillent jour et nuit à la souveraineté nationale.De son côté, Dinh La Thang, secrétaire du Comité du PCV pour Hô Chi Minh-Ville, a félicité le Fonds de bourses d'études Vu A Dinh et son club «Pour Hoàng Sa - Truong Sa bien aimé» pour leurs activités philanthropiques, lesquelles ont aidé plusieurs générations d’élèves et étudiants pauvres des zones reculées à surmonter les difficultés de la vie pour suivre ​​des études. Il a également demandé à ce Fonds d’accorder ses préoccupations de manière égale à toutes les ethnies sans distinguer les Kinh ​des 53 autres ethnies peuplant le pays.Enfin, Dinh La Thang a demandé au Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et au Service de l’Éducation et de la Formation d’accorder davantage d’aides au Fonds Vu A Dinh. -NDEL/VNA