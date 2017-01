HCM-Ville et Hanoï dans le Top 10 des villes les plus dynamiques du monde

Hanoï se classe au 7e rang parmi les dix villes les plus dynamiques du monde.

Hanoï (VNA) - Les deux plus grandes villes du Vietnam, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, figurent dans le top 10 des villes les plus dynamiques du monde, selon le City Momentum Index (CMI) de 2017 de l’Agence immobilière Jones Lang LaSalle.

Ces deux représentants du Vietnam sont appréciés pour leur attrait de l’investissement étranger et l’évolution de leurs industries, en particulier dans le secteur manufacturier.

Cette information vient d’être annoncée lors du Forum économique mondial qui a lieu du 17 au 21 janvier à Davos (Suisse).

Ce classement est établi sur la base d’enquêtes réalisées dans 134 villes du monde entier, celles qui connaissant des changements positifs et des plus rapides sur le plan socio-économique et de l’attrait de l’investissement.

C’est Bengalore (Inde) qui est en tête de ce classement. Hô Chi Minh-Ville et Hanoï sont à la 2e et 7e places. -CPV/VNA