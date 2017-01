HCM-Ville: Dix jeunes citoyens exemplaires à l'honneur

La cérémonie pour honorer des jeunes citoyens exemplaires de HCM-Ville. Photo: VNA.

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dix jeunes citoyens exemplaires de Hô Chi Minh-Ville ont été honorés lors d’une cérémonie organisée, dans la soirée du 3 janvier, par l'antenne de l'Union de la Jeunesse communiste Hô Chi Minh de la mégapole du Sud.

L’événement a vu la présence de Dinh La Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, de Truong My Hoa, ancienne vice-Présidente de la République, ainsi que de nombreux représentants des ministères et branches concernés.

Ces dix lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 130 candidatures du concours «Les jeunes citoyens exemplaires de Hô Chi Minh-Ville». Ils font leurs études et travaillent dans différents domaines, mais ont en commun de bons idéaux, de belles actions et des contributions remarquables au développement de cette ville. -NDEL/VNA