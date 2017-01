HCM-Ville: Des «banh chung» pour les personnes démunies

Etudiants vietnamiens et étrangers apprennent à confectionner des «banh chung». Photo: NDEL.

HCM-Ville (VNA)- Pour les Vietnamiens, le «banh chung» (gâteau de riz gluant de forme carrée) est l’offrande du Têt par excellence. C’est pour cette raison que le Consulat d'Afrique du Sud à Hô Chi Minh-Ville a lancé, le 20 janvier, un programme caritatif intitulé «Des gâteaux de riz gluant pour un Têt agréable chez les personnes démunies».Ce programme a ​vu la participation de nombreux étudiants vietnamiens et étrangers venus de différentes universités de Hô Chi Minh-Ville.Il s’agit d’une bonne occasion pour les amis étrangers de mieux comprendre la culture du Vietnam et la signification des «banh chung» en particulier.Sur des nattes étendues au milieu de la Maison culturelle des jeunes de Hô Chi Minh-Ville, les étudiants ont appris à confectionner des «banh chung», guid​ées par Mme Dô Thi Kim Liên, Consule d'honneur d'Afrique du Sud.Un peu de riz gluant, un peu de haricot mungo, un morceau de viande de porc au milieu et le tout est enveloppé dans des feuilles de phrynium avec l’aide de liens de bambou. Ces gâteaux sont ensuite disposés dans de grandes marmites pour une longue cuisson au feu de bois, avant d’être envoyés à des habitants défavorisés et à des SDF de Hô Chi Minh-Ville. -NDEL/VNA