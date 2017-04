HCM-Ville coopère avec Nagano (Japon) dans l'industrie, l'agriculture et le tourisme

Le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Dinh La Thang (2e à gauche) et le gouverneur de la de Nagano, Shuichi Abe. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Japon, le secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, Dinh La Thang, à la tête d'une délégation de la ville, a rencontré le 10 avril le gouverneur de la préfecture de Nagano, Shuichi Abe.

Selon le responsable vietnamien, la préfecture de Nagano a des atouts en produits agricoles, produits électroniques, mécanique de précision, agriculture et tourisme. Le Vietnam et Ho Chi Minh-Ville, en particulier, disposent de potentiels dans l'agriculture et souhaitent développer les secteurs où Nagano dispose d'atouts.

Si Ho Chi Minh-Ville peut appliquer des technologies avancées ​mises en oeuvre actuellement à Nagano, la ville arrivera à régler ses problèmes dans le développement de la production, la protection de l'environnement et la garantie de la sécurité alimentaire.

La ville souhaite coopérer avec Nagano dans l'industrie auxiliaire, l'éducation et la formation de personnel, le transport et la santé, a-t-il ajouté.

Shuichi Abe a affirmé la volonté de Nagano de coopérer avec la mégapole du Sud, notamment dans l'industrie manufacturière et l'agriculture high-tech.

Des responsables de Ho Chi Minh-Ville et de Nagano signent un mémorandum sur l'établissement de relations d'amitié et de coopération. Photo: VNA



A cette occasion, le vice-président permanent du Comité populaire municipal Le Thanh Liem et le gouverneur de Nagano, Shuichi Abe, ont signé un mémorandum sur l'établissement de relations d'amitié et de coopération entre le comité populaire de la ville et les autorités de Nagano.

Les deux parties ont convenu d'établir des relations d'amitié dans le respect et la confiance mutuels, d'accélérer les activités de coopération dans l'industrie, l'agriculture, le tourisme et la formation de personnel, de renforcer les échanges entre le secteur privé et les deux peuples.

Le Service du tourisme de Ho Chi Minh-Ville et celui de Nagano ont aussi signé un plan de coopération dans le tourisme.

Ho Chi Minh-Ville compte actuellement 10 entreprises de Nagano, d'un montant d'investissement total de plus de 20 millions de dollars.

Le même jour, Dinh La Thang et sa suite sont ​allés dans la ville de Matsumoto où ils ont visité la compagnie Tokyo Keiti. Ils sont aussi allés visiter ​une ferme aquacole dans la ville de Shiojiri. -VNA