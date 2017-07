Hô Chi Minh-Ville, 20 juillet (VNA) – "Hô Chi Minh-Ville salue la signification de l’organisation du Festival mondial des cultures Hô Chi Minh-Ville - Gyeongju 2017 (9 novembre - 3 décembre) et est prête à se coordonner avec la partie sud-coréenne pour organiser avec succès cet événement".

C’est ce qu’a déclaré Lê Thanh Liêm, vice-président permanent du Comité populaire municipal, lors d’une rencontre le 20 juillet avec Lee Dong Woo, secrétaire général du Comité d’organisation du Festival mondial des cultures Hô Chi Minh-Ville - Gyeongju 2017.

Lê Thanh Liêm a souligné que cette manifestation ​ponctuée d'une série d’activités d’échanges culturels contribuerait à renforcer la compréhension et la solidarité entre les deux peuples des deux pays et à promouvoir la coopération de partenariat stratégique entre le Vietnam et la République de Corée.

Il s’est engagé à collaborer étroitement avec les organes compétents sud-coréens dans l’organisation de cet événement.

Lee Dong Woo a estimé que Hô Chi Minh-Ville et le Vietnam en général considèrent Gyeongju comme un canal de coopération et d’échange culturels entre les deux nations, contribuant à développer durablement les relations de coopération et d’amitié dans tous les domaines.

Le Festival mondial des cultures 2017 sera coorganisé du 9 novembre au 3 décembre par Hô Chi Minh-Ville et la province sud-coréenne de Gyeongsangbuk-do.



Il s’agit d’un évènement culturel de grande envergure destiné à présenter la culture ​sud-coréenne et vietnamienne, notamment de la mégapole du Sud à travers des activités artistiques, gastronomiques, cinématographiques, de promotion du commerce, etc.



Cet événement permettra d’attirer davantage de touristes, notamment sud-coréens. - VNA