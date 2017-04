HCM-Ville : 520 entreprises à l’exposition Food&Hotel Vietnam 2017

La conférence de presse pour présenter la Food&Hotel Vietnam 2017. Photo: CPV



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 9e exposition internationale du secteur de l’industrie alimentaire et des services d’hôtellerie et de restauration Food&Hotel Vietnam 2017 aura lieu du 25 au 27 avril à Hô Chi Minh-Ville.

Placée sous les auspices de la société Singapore Exhibition Services (SES) et de la Compagnie d'organisation d'expositions de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (Vietcham Expo), elle réunira 520 entreprises de 31 pays et territoires, dont 20 groupes internationaux de Pologne, de Belgique, du Canada, de Taïwan (Chine), du Danemark, d’Allemagne, de République de Corée, de Malaisie, des États-Unis, de France, de Singapour et, pour la première fois, de Grèce, des Philippines et d’Ukraine.

Pendant trois jours, elle présentera au public des légumes, des viandes, des fruits de mer, des boissons, du thé, du café, des matières premières alimentaires et des produits transformés, ainsi que des équipements modernes de l'hôtellerie et de la restauration.

Événement bisannuel, cette exposition sera une grande opportunité pour les entreprises vietnamiennes et étrangères de se rencontrer et de partager des expériences, d’avoir accès à de nouveaux produits, mais aussi de trouver des clients ou des partenaires. -CPV/VNA