HCM-V appelle à une coopération entre voyagistes pour stimuler le tourisme

Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, a appelé à une coopération entre voyagistes pour attirer 7 millions de touristes étrangers dans la ville en 2017.



Lors d'une réunion avec des entreprises de tourisme la semaine dernière, il a déclaré que le développement touristique de la ville est en partie motivé par les voyagistes et les fournisseurs d'hébergement.



Il a promis les meilleures conditions possibles pour leurs opérations afin de faire du tourisme une “industrie de pointe”.



Cette année, Ho Chi Minh-Ville améliorera ses musées et centres de divertissement, accélérera la construction d'un parc Safari dans le quartier de Cu Chi et développera le tourisme maritime dans le district de Can Gio pour attirer les visiteurs et encourager leurs dépenses. Il a également mis au point un programme de développement des ressources humaines pour ce secteur.



M. Phong a demandé au Service municipal du tourisme de concevoir une stratégie de développement jusqu'en 2030 et au-delà, sinon l'industrie ne se développera pas complètement. Les dirigeants de la ville sont prêts à inviter des experts et des organismes étrangers pour aider à l`élaboration de cette stratégie.



Lors de la réunion, des représentants de nombreuses entreprises de voyage et hôtels ont donné des avis sur des produits touristiques ainsi que divers types de tourisme. Ils ont également souligné des obstacles auxquels elles sont confrontées.



Ho Chi Minh-Ville a accueilli environ 5,2 millions de touristes étrangers en 2016, +10% par rapport à l'année précédente.



À la fin du premier trimestre 2017, il y avait plus de 1.170 voyagistes dans la ville, dont 575 étrangers, principalement dans les 1er et 3e arrondissements, et celui de Phu Nhuan. -CPV/VNA