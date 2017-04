Hausse continue du nombre de touristes européens au Vietnam

Photo: Internet



Hanoï ( VNA) - En plus de la hausse du nombre de touristes d’Asie du Sud-est, le tourisme national au 1er trimestre a également enregistré une forte croissance du côté des marchés européens, notamment des cinq pays exemptés de visas d’entrée et de la Russie.

Selon le Département général des douanes, le Vietnam a accueilli plus de 3,2 millions de touristes étrangers au premier trimestre, +29% en glissement annuel.

L’Asie du Nord-Est est le plus grand pourvoyeur de touristes au Vietnam, notamment la Chine (+64%), la République de Corée (+29%), Taïwan (Chine, +22%), le Japon (+5%). Les visiteurs d’Asie du Nord-Est ont été plus de 1,8 million, représentant 57% du total contre 53% en 2016.

Au cours de cette même période, le nombre de visiteurs venant des cinq pays de l'Union européenne exemptés de visas au Vietnam, à savoir le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, s’est élevé à 240.000, soit une progression de 12% sur un an, avec notamment +23% pour l’Espagne, +13% pour l’Italie et l’Allemagne, +11% pour la France et +9% pour le Royaume-Uni.

La Russie, le plus grand marché du tourisme du Vietnam en Europe, a également observé une forte hausse (+61%). En outre, les autres marchés européens ont également connu une croissance considérable tels que Suède (+27%), Pays-Bas (+20%), Belgique (+11%), Finlande (+11%), Danemark (+9%), Suisse (+3%). Le marché européen a représenté 16% de​ l'afflux touristique international au Vietnam, avec près de 501.000 visiteurs (+25% en glissement annuel).

Les marchés principaux d’Asie du Sud-Est, d’Océanie et d’Amérique ont maintenu une bonne croissance, notamment Cambodge (+35%), Laos (+33%), Malaisie (+20%), Philippines (+18%), Thaïlande (+18%), Indonésie (+14%), Singapour (+4%), Canada (+16%), États-Unis (+9%), Australie (+3%), Nouvelle-Zélande (+21%). -CPV/VNA