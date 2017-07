San Francisco (VNA) – Le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung a eu des séances de travail avec le maire de San Francisco, Edwin Lee, et le gouverneur d’Utah, Gary Herbert, durant sa visite du 15 au 19 juillet aux États-Unis.

Le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung (à droite) et le maire de San Francisco, Edwin Lee. Photo : VNA

Edwin Lee a exprimé sa joie d’accueillir dans sa ville Nguyên Duc Chung et la délégation du Comité populaire de Hanoi, et souligné que la présence du drapeau sur la façade de la mairie de San Francisco en dit long sur l’importance attachée par San Francisco aux relations d’amitié avec le Vietnam en général et Hanoi en particulier.



La ville de San Francisco est prête à promouvoir la coopération, les échanges commerciaux et technologiques avec Hanoi, et à poursuivre les mécanismes d’échange d’informations et à construire les mécanismes de connectivité avec Hanoi et d’autres localités vietnamiennes, a-t-il affirmé.



Le maire de San Francisco a également estimé que l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Hanoi et San Francisco devra dynamiser davantage la coopération et les échanges commerciaux entre les deux parties.

Le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung, et la délégation vietnamienne avec le maire de San Francisco, Edwin Lee. Photo : VNA

Remerciant l’administration de San Francisco pour l’accueil chareureux et plein d’estime, Nguyên Duc Chung a pour sa part souhaité que San Francisco serve de pont pour la promotion des échanges commerciaux entre Hanoi et les villes américaines.



Hanoi s’efforce de perfectionner ses politiques commerciale, scientifique et technologique ; de construire une ville intelligente ; et de promouvoir la coopération internationale, a-t-il fait savoir, ajoutant que le savoir-faire scientifique et technologique de San Francisco lui sera d’une grande aide.



En visite à Salt Lake City, capitale de l’Utah, le président du comité populaire de Hanoi a également rencontré le gouverneur de cet État, Gary Herbert, avant de se rendre au siège de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, et visiter

Le président du comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung (à droite) et le gouverneur d’Utah, Gary Herbert. Photo : VNA

Nguyên Duc Chung a souhaité voir l’Utah, qui dispose de nombreux atouts en matière d’agriculture, d’industrie de haute technologie, de santé, d’éducation supérieure, partager ses expériences et son savoir-faire technologique avec Hanoi.



Gary Herbert a lui estimé que l’Utah et Hanoi ont de nombreuses similitudes et valeurs communes sur lesquelles les deux parties pourraient renforcer leur coopération. Il s’est dit persuadé qu’il pourra discuter des orientations de coopération avec Hanoi lors de sa visite en août prochain au Vietnam.



Le président du comité populaire de Hanoi a également travaillé avec le groupe Uber, et visité Silicon Valley, le pôle des industries de pointe situé dans la partie sud de la région de la baie de San Francisco en Californie. Il a quitté mercredi 19 juillet la Californie, achevant avec succès sa visite aux États-Unis. – VNA