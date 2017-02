Hanoi souhaite multiplier ses rêves

Un coin de Hanoi. Photo : Mai Khanh/NDEL

Hanoi (VNA) - Aujourd'hui, Hanoi est une ville qui abrite de grandes avenues, de nouvelles zones urbaines, des ponts majestueux se mirant dans le fleuve Rouge enrichi par les alluvions. Les Hanoiens, une fois rentrés dans leur ville, se sentent toujours impressionnés non seulement par la face, mais aussi par la force interne de cette ville.

Les Hanoiens habitant dans tous les coins du monde se tourmentent avec des questions telles que comment valoriser l’identité culturelle et les acquis des Hanoiens ? Comment les Hanoiens, surmontent-ils les difficultés et limites pour développer leur ville ?

Comprenant bien les souhaits des Hanoiens et des personnes éprises de cette ville, le Comité municipal du Parti communiste du Vietnam et les autorités de Hanoi ont fait tout leur possible pour un développement durable de la capitale.

En 2016, Hanoi a continu​é d’accompagner les entreprises en mettant en œuvre les politiques pri​vilégiées. En effet, elle a fondé un Comité de pilotage chargé de l’application des mesures visant à aider les entreprises à régler leurs difficultés, a mis en œuvre les huit groupes de mesures et notamment a renforcé l’application des progrès technologiques dans l’administration. 54% des nouvelles entreprises ont fait leur demande d’inscription en ligne et 98% des entreprises ont déclaré et ont payé leurs impôts en ligne. 61 procédures administratives concernant le terrain, l’aménagement, etc, ont été simplifiées. De plus, Hanoi a accueilli en 2016 une nouvelle vague d’investissement. Les investissements des entreprises étrangères et vietnamiennes s​e sont élevés à 424 000 milliards de dôngs - un record sans précédent et notamment, l’investissement direct étranger a augmenté de 2,6 fois. 22.900 nouvelles entreprises ont vu le jour en 2016, portant le nombre d’entreprises à plus de 200.000. Les efforts des autorités de Hanoi dans l’attrait de l’investissement ont contribué à une croissance de 8,2% du produit intérieur brut (PIB) régional de cette ville - le taux de croissance le plus élevé depuis six ans. Le revenu par tête habitant a atteint 3.600 dollars américains et le taux de familles pauvres a diminué à 0,96%.

Hanoi a besoin d’un fonds d’investissement d’environ 2,5 millions de milliards de dôngs pour la période 2016-2020 au service de son développement socioéconomique, mais le budget municipal ne peut financer que 25% de celui-ci. Elle met donc toujours l’accent sur l’accompagnement des entreprises en créant un environnement d’affaires et d’investissement équitable et transparent. Lorsque les entreprises s’épanouissent, Hanoi s’envole. -NDEL/VNA