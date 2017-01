Hanoi : restructuration agricole exemplaire dans le district de Chuong My

Dirigeants de la ville de Hanoi visitant une ferme de la société Tiên Viên (Chuong My-Hanoï)

Hanoï (VNA) - Grâce à la restructuration et à la modernisation de son agriculture, le district de Chuong My, à Hanoi, a connu de grands changements, avec comme conséquence la plus visible une hausse sensible du niveau de vie de ses habitants.

Auparavant, la commune de montagne de Trân Phu, district de Chuong My, était pauvre. Les paysans étaient confrontés à d'énormes difficultés pour vivre décemment. Selon Dang Dinh Binh, président du Comité populaire de Trân Phu, en 2006, les autorités locales ont déployé une politique de restructuration agricole et de soutien aux habitants en termes de semis, de techniques et de prêts, avec comme principal effet une évolution des modèles de production.



Aujourd'hui, la commune de Trân Phu a une nouvelle physionomie. Les champs de manioc et de thé ont été remplacés par des arbres fruitiers. Quatre-vingt-deux familles de la commune ont appliqué avec succès le modèle mixte riziculture-pisciculture, qui apporte une valeur économique élevée avec 130 millions de dongs/ha/an. Il y a aussi 336 familles qui cultivent des arbres fruitiers comme orange Canh et pomelo Diên sur 286ha de collines autrefois couvertes de manioc, rapportant des centaines de millions de dongs/ha de bénéfices.

Cette restructuration agricole à Trân Phu est considérée comme exemplaire dans le cadre du mouvement de Nouvelle ruralité dans le district de Chuong My. Ce dernier possède de nombreux modèles efficaces tels que riziculture bio de haute qualité dans la commune de Dông Phu, arbres fruitiers à Xuân Mai et dans la commune de Trân Phu, culture des lys et orchidées dans la commune de Thuy Huong, élevage dans les communes de Huu Van, Lam Diên et Daï Yên, élevage bio de canards dans les communes de Tân Tiên et Hoàng Diêu, modèle de mécanisation synchrone dans les communes de Phung Châu et Nam Phuong Tiên...



Avec ces modèles efficaces, le district de Chuong My est considéré comme le fer de lance du mouvement de Nouvelle ruralité à Hanoï. -VNA