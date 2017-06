Rencontre entre la secrétaire adjointe permanente du Comité du PCV pour Hanoï, Ngô Thi Thanh Hang, et le maire adjoint de Toronto, Denzil Minnan Wong. Photo: Hanoimoi.

Hanoi (VNA) - Une délégation de haut niveau de Hanoï conduite par la secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam pour Hanoï, Ngô Thi Thanh Hang, a effectué du 11 au 25 juin une visite de travail au Canada et aux États-Unis dans le but de promouvoir la coopération de la capitale vietnamienne avec des villes et des provinces dans le monde.

Il s’agissait d’une bonne opportunité d’intensifier le partage d​'expériences en matière judiciaire entre Hanoï et des localités canadiennes et américaines.

Lors de ​cette visite de travail au Canada, la délégation vietnamienne a ​eu des rencontres avec Denzil Minnan Wong, maire adjoint de Toronto, et Kathleen Wynne, présidente du Parti libéral de l'Ontario. Ces deux localités canadiennes souhaitent toujours développer ​des coopérations avec leurs homologues vietnamiens, y compris Hanoï.

La séance de travail avec Kathleen Wynne, présidente du Parti libéral de l'Ontario. Photo: Hanoimoi.

Les autorités de Hanoï et de Toronto se sont accordées ​pour renforce​r leur coopération dans les temps à venir en matière de tourisme ; d’éducation et de formation ; de finance, de banque et d’assurance ; de technologies vertes ; de protection environnementale et d’adaptation aux changements climatiques.

Notamment, la secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du PCV pour Hanoï, Ngô Thi Thanh Hang, a pris en haute considération l’attention des autorités de la ville de Toronto et de la province d’Ontario ​pour la communauté vietnamienne y résidant, avant de leur envoyer son message de félicitations à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. En outre, le chef de la délégation de travail vietnamienne a adressé à la présidente du Parti libéral de l'Ontario, Kathleen Wynne, son invitation pour une visite prochaine à Hanoï.

Lors de la cérémonie de réception de la délégation vietnamienne le 15 juin, le président du Secrétariat de la Cour suprême du Canada, Roger Bilodeau, a présenté de manière sommaire le fonctionnement de cet organe canadien au cours de ces derniers temps, en particulier ses expériences dans la réforme administrative et l’application des technologies de l’information. D’autre part, Roger Bilodeau a également déclaré son désir d’élargir avec la capitale vietnamienne dans la justice.

Lors de la rencontre avec Herbert B. Dixon, juge de la Cour supérieure du district de Columbia, et Elizabeth Andersen, directrice exécutive de l’Association des Hommes de loi des États-Unis (ABA), la secrétaire adjointe permanente du Comité municipal du PCV pour Hanoï a abordé le développement du partenariat avec des avocats du monde.

Dans le cadre de sa tournée aux États-Unis, la délégation de travail vietnamienne a eu, à cette occasion, des rencontres avec l’ambassade du Vietnam et la délégation permanente du Vietnam auprès de l’ONU. –NDEL/VNA