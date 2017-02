Hanoi renforce le bien-être social

Photo : internet

Hanoi (VN) - Cette année, Hanoi met en œuvre une série de programmes​ et de plans pour garantir le bien-être social dans la capitale, avec l’accent est mis sur ​des politiques spécifiques pour soutenir ​les familles pauvres et personnes méritantes.

L’objectif cette année est que 100% de ces personnes soient bénéficiaires d​'allocations mensuelles, réduire de 0,6% le taux de foyers démunis, etc.

Pour ​y parvenir, le Service municipal du travail, des invalides et des affaires sociales a dressé des plans afin de mobiliser des ressources de toute la société pour la lutte contre la pauvreté, mettre en œuvre ​les politiques d’assistance sociale pour les personnes âgées, les handicapés, les projets de protection et de soin ​en faveur des enfants et d’égalité des sexes, d​​e formation des cadres, des collaborateurs et des volontaires en la matière.

L’an dernier, Hanoi a ramené le taux des foyers pauvres de 3,64 à 2,37%, octroy​é des allocations à 177.294 personnes et délivré des cartes d’assurance-santé à 386.782 personnes nécessiteuses.

Hanoi recense près de 1,8 million d’enfants dont 14.000 en situation difficile et 50.768 autres ayant des risques ​de tomber ​dans une situation difficile. Parmi ceux-ci, 99,2% ont été soutenus ​sous différentes modalités par des fonds mobilisés depuis plusieurs sources, dont 11,9 milliards de dôngs du Fonds de patronage des enfants de Hanoi. -VNA