Hanoï : Rencontre des représentants des ONG à l’occasion du Têt du Cop 2017

Don Tuan Phong, vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam lors d’une rencontre le 18 janvier à Hanoï. Photo: Internet

Hanoï (VNA) – Les aides non gouvernementales accordées au Vietnam en 2016 ont atteint plus de 300 millions de dollars, contribuant à la réduction de la pauvreté, au développement socio-économique, au développement des secteurs de la santé et de l’éducation, à la protection de l’environnement, à la résilience au changement climatique et au règlement des conséquences de la guerre.

C’est ce qu’a annoncé Don Tuan Phong, vice-président et secrétaire général de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam, lors d’une rencontre le 18 janvier à Hanoï consacrée au bilan des réalisations en 2016 des organismes chargés du maintien de la paix, de l’intensification de la solidarité et l’amitié, des affaires relatives aux organisations non gouvernementales (ONG) étrangères.

Au nom de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et du Comité chargé des affaires relatives aux ONG étrangères, Don Tuan Phong a remercié le Parti, l’Etat, le Comité centrale du Front de la Patrie du Vietnam pour leur intérêt et les ministères, comités, secteurs, organisations populaires ​d'échelon central, localités d​e l’ensemble du pays pour leur collaboration.

Il a également remercié les organisations internationales et ONG de leur amitié, de leur esprit de coopération et de leur partenariat fiable établi avec l’Union des organisations d’amitié du Vietnam.

Il a souhaité continuer de recevoir en 2017 des aides et de coopérer étroitement avec les amis, partenaires et ONG étrangères.

Au nom des ONG étrangères au Vietnam, Marko Lovrekovic, co-directeur du Centre de données des ONG étrangères au Vietnam, a affirmé que les ONG étrangères continueraient d’être aux côtés de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et de soutenir les localités et Vietnamiennes en difficulté.

Les ONG étrangères apprécient toujours les nouvelles initiatives visant à améliorer l’efficacité des travaux de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam relatifs aux ONG étrangères, a-t-il souligné. -VNA