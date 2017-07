Hanoï et PHI ont signé un mémorandum sur la coopération dans la mise en œuvre du système médical moderne et de qualité. Photo : VNA

Massachusetts (VNA) – Poursuivant sa tournée de travail aux Etats-Unis du 12 au 14 juillet, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung en tête d’une délégation hanoïenne, a eu des séances de travail avec les autorités, la communauté d’entreprises et l’Université Harvard à Boston, Etat de Massachusetts.

Nguyen Duc Chung et sa suite ont été reçus par Nam Pham, assistant sur le commerce international et le développement des affaires au bureau du gouverneur de Massachusetts. Ce dernier leur a présenté des potentiels et atouts de cet Etat notamment dans la biotechnologie, la technologie de l’information, la finance, l’éducation et les échanges commerciaux par voie maritime. Selon M. Nam Pham, les domaines marquants que Massachusetts et le Vietnam peuvent coopérer sont le tourisme, l’éducation et la santé.

Pour sa part, le président du Comité populaire de Hanoï, Nguyen Duc Chung a émis le souhait que Massachusetts aide Hanoï dans les domaines de santé, de pharmacie, de technologie de l’information. Il a aussi demandé au bureau du gouverneur de Massachusetts d'accélérer le jumelage entre Hanoï et cet Etat américain.

Durant son séjour, Nguyen Duc Chung et sa suite ont travaillé avec les responsables des centres d’études et des établissements médicaux et pharmaceutiques de premier rang du monde comme le centre d’études Simches, l’hôpital de Massachussetts, l’Université de médecine Harvard, le groupe Partner HealthCare International, LLC (PHI). M. Nguyen Duc Chung a présenté un aperçu général sur le système médical de Hanoï et souhaité coopérer avec PHI notamment dans le dépistage précoce du cancer, les procédés de gestion des hôpitaux, des sources d’assurance, l’assistance dans la formation des agents travaillant dans le secteur de santé… A cette occasion, Hanoï et PHI ont signé un mémorandum sur la coopération dans la mise en œuvre du système médical moderne et de qualité.

A l’Université de médecine de Harvard, Nguyen Duc Chung a souhaité que cet établissement aide à Hanoï à mettre à jour des connaissances aux agents de santé de la capitale vietnamienne suivant les normes de Harvard, ouvrir des cours de formation à distance dans le domaine de santé.

Lors de la séance de travail avec l'Ecole d'affaires publiques de l'Université Harvard (Harvard Kennedy School of Government), les deux parties ont discuté des modalités pour promouvoir la coopération dans la formation des cadres et des fonctionnaires.

Durant son séjour à Massachusetts, la délégation vietnamienne a visité la plus grande pépinière des entreprises de start-up du monde MassChallenge, la zone de technologie de créativité de l’Autodesk, le groupe réputé du monde dans la production des logiciels dans la construction, l’architecture, les équipements électroniques et la communication, etc.

Cette visite de la délégation du Comité populaire de Hanoï, dirigé par son président Nguyen Duc Chung contribue à renforcer la compréhension et la coopération entre Hanoï et l’Etat de Massachusetts, notamment dans la santé et l’éducation, et promouvoir les échanges bilatéraux dans les temps à venir. -VNA