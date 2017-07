La totalité des routes intercommunales et 95% des routes inter-villages de Hanoï ont été bétonnées. Photo : KGUIH

Hanoï (VNA) - À compter de début 2016, Hanoï a réussi à mobiliser 14,864 milliards de dôngs de fonds pour l’édification de la Nouvelle ruralité. Les résultats sont tangibles.



Ces derniers temps, la ville de Hanoï a mené simultanément des programmes de développement socio-économique et le programme d’édification de la Nouvelle ruralité, mobilisant des ressources financières pour ses infrastructures de base.



Au total, près de 15.000 milliards de dôngs ont été mobilisés. Concrètement, elle a prélevé 7.200 milliards de dôngs sur le budget municipal, environ 6.100 milliards de dôngs sur le budget des districts, 400 milliards de dôngs sur le budget des communes et les 1.180 milliards de dôngs restants proviennent d’autres sources.



Au dernier décompte arrêté fin juin, deux districts, 255 communes (sur les 386) de Hanoï avaient atteint les normes de la Nouvelle ruralité. À présent, elle recense 44.400 familles pauvres dont 40.500 dans les zones rurales périphériques. Le taux de pauvreté a sensiblement diminué dans certains districts tels que Dông Anh (1,24%), Gia Lâm (1,46%), Dan Phuong (2,42%)...



La totalité des routes intercommunales et 95% des routes inter-villages ont été bétonnées, et tous les ménages sont reliés au réseau électrique national.



Pour l’heure, Hanoï compte 319 communes qui satisfont aux normes sur les écoles, et 345 répondent aux critères sur les ouvrages hydrauliques.



Dans le temps à venir, «le Service de l’agriculture et du développement rural de Hanoï continuera de perfectionner les politiques d’encouragement des entreprises, de mobiliser les ressources financières, de renforcer l’application de nouvelles technologies dans l’instauration de la Nouvelle ruralité, contribuant à élever la qualité de vie des habitants dans les zones rurales», a affirmé le directeur dudit service, Chu Phu My.-CVN/VNA