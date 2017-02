Hanoï : Plus de sept milliards de dông de recettes pour le festival printanier du livre Dinh Dâu

Le festival du livre du Têt du Coq 2017 à Hanoï s'est tenu du 30 janvier au 5 février dans la rue de Lê Thach et le jardin de fleurs Ly Thai Tô, au cœur de Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le festival du livre du Têt du Coq 2017 à Hanoï vient d’avoir lieu du 30 janvier au 5 février. En 7 jours d’ouverture, les ventes d’ouvrages ont atteint près de 250.000 livres pour un chiffre d’affaires de plus de sept milliards de dôngs.

Le festival du livre du printemps Dinh Dâu (Année du Coq) 2017 a eu lieu du 30 janvier au 5 février, soit du 3e au 9e jour du premier mois lunaire, dans la rue de Lê Thach et le jardin de fleurs Ly Thai Tô, dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm.



En 7 jours d’ouverture, ses ventes d’ouvrages ont atteint près de 250.000 livres pour un chiffre d’affaires de plus de 7 milliards de dôngs. Ce sont les Éditions Kim Dông qui ont vendu le plus de livres, pour plus d’un milliard de dôngs, suivie par d’autres grands noms comme la Compagnie des livres Alpha, la Compagnie de distribution de livres Fahasa, la Compagnie des livres Thai Hà...



En dehors d’acheter des livres, le public a pu bénéficier d’ouvrages et de calligraphies gratuits, participer à des programmes de poésie ou de présentation de nouveaux livres, visiter des expositions de photos et de peintures, ainsi qu’échanger avec des auteurs et des artistes célèbres... En outre, cette année, il y avait un stand de présentation des numéros spéciaux du Têt de nombreux journaux du Vietnam.



Le festival avait pour but d’offrir un espace de loisirs aux Vietnamiens comme aux étrangers durant le Têt traditionnel, de promouvoir la culture de la lecture et la vie spirituelle de la population, ainsi que de créer davantage d’opportunités aux éditeurs et distributeurs de se rencontrer, de se présenter et de promouvoir leur nom. ​-CVN/VNA