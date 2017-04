Hanoï parmi les paradis culinaires du monde

Le Telegraph, un journal britannique, a publié récemment une liste des villes considérées comme des "paradis culinaires" pour les touristes, sur laquelle Hanoï est 2e, après Tokyo.



Le pho tiu. Photo: Internet

Selon le Telegraph, Hanoi a un rythme de vie lent et paisible. Les touristes se doivent de parcourir le Vieux Quartier avec son alimentation de rue, consommée à même le trottoir.Parmi cette "cuisine de rue" citons le pho tiu, le sandwitch au pâté et le café aux œufs, a suggéré le Telegraph.Dans cette liste figurent Londres (Angleterre), Jaipur (Inde), New York (Etats-Unis), Mendoza (Argentine), Bologne (Italie), Lyon (France), Nouvelle-Orléans (Etats-Unis), Bangkok (Thaïlande)… -CPV/VNA