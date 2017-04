Hanoï: les anciens étudiants vietnamiens en France ont une «Minuit à Paris»

L’Ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, et la directrice de l’Institut français au Vietnam, Eva Nguyên Binh. Photo: Dang Duong/CVN



Hanoi (VNA) - L'Union des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF) a organisé, dans la soirée du 15 avril à l'ambassade de France à Hanoï, son événement annuel rassemblant les alumnis vietnamiens ayant suivi des études en France. Était présent, entre autres, l'ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary.La soirée de rencontre annuelle de l'Union des anciens étudiants vietnamiens en France (UAVF) a été organisée dans le jardin de l'Ambassade de France à Hanoï. Surnommée «Minuit à Paris», elle a emporté les invités dans l'ambiance particulière de la capitale française, où beaucoup de Vietnamiens choisissent de suivre des études supérieures.À cette occasion, l'ambassadeur de France au Vietnam, Bertrand Lortholary, a insisté sur le rôle du Gouvernement français dans la formation des élites. Il a assuré le soutien de l'Ambassade de France au Vietnam dans le développement de la communauté des anciens étudiants vietnamiens en France via plusieurs autres événements de rencontre.La soirée a été animée par le groupe Puzzle, les danses du groupe X-girls et le chanteur Lê Hoàng Phong.«Aujourd'hui, cela fait trois ans que je suis revenue de France, a partagé Nguyên Câm Nhung, ancienne étudiante de gestion à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Cette soirée est une bonne occasion de revoir des amis et d'ouvrir de nouvelles opportunités pour mes projets personnels».«Je ne suis pas alumni, et en arrivant ici, je connaissais très peu de monde, a confié Dô Phuong Quynh, membre du groupe Puzzle et étudiante en 3e année au Département de français de l'Université de Hanoï. Mais des liens se sont très vite créés avec les conversations, le partage et les chansons. Je suis ravie !», s'est-elle exclamée.Étaient aussi présents à la soirée l'ancien ambassadeur de France au Vietnam, Jean-Noël Poirier, la directrice de l'Institut français au Vietnam et conseillère culturelle et de coopération de l’Ambassade de France au Vietnam, Eva Nguyên Binh, le directeur de L’Espace de Hanoï, Emmanuel Labrande, ainsi que des représentants de l'UAVF, sponsors et entreprises. -CVN/VNA