Hanoi: inauguration d'un atelier de formation professionnelle de soudage

La cérémonie d'inauguration d'un atelier de formation professionnelle de soudage.

Photo: QDND



Hanoi (VNA) – Un atelier de formation professionnelle d​e soudage et de technologie d'installation des tuyaux techniques a été inauguré mercredi dans le Collège de construction d'ouvrages urbains, district de Gia Lam, à Hanoi.



Ceci est une activité clé dans le cadre du projet «Soutenir la formation professionnelle en faveur des jeunes défavorisés à Hanoi pour la période 2015-2018», d’une valeur de 12 milliards de dongs, financé par Hyundai E&C, Hyundai Motor Company, l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) au Vietnam et l'organisation Plan International Vietnam.



Le projet vise à rénover ​les équipements de cet atelier, ​pour que les apprenants ​puissent pratiqu​er avec des machines modernes et ainsi améliorer leurs compétences, afin d’assurer des ressources humaines de haute qualité.



En outre, le Comité exécutif de ce projet travaillera avec le Collège de construction d'ouvrages urbains pour régulariser le programme de formation et mettre à jour de nouvelles connaissances sur les hautes technologies, maintenir la connexion avec ​les entreprises pour offrir des opportunités d’emploi ​aux diplômés.



​Selon les prévisions, chaque année, cet atelier fournira des emplois à 200 jeunes. –VNA