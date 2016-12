Hanoï et Phnom Penh renforcent leur coopération

Le président du comité populaire de Hanoï Nguyen Duc Chung (droite) et le maire de Phnom Penh, Pa Socheate Vong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire du comité du Parti communiste vietnamien pour Hanoï, Hoang Trung Hai et le président du comité populaire municipal Nguyen Duc Chung ont reçu séparément le 26 décembre dans la capitale une haute délégation de la capitale cambodgienne Phnom Penh, conduite par son maire Pa Socheate Vong.

Nguyen Duc Chung a informé des réalisations socioéconomiques obtenues par Hanoi en 2016 avant de remercier le maire et les autorités de Phnom Penh d’avoir accordé des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, notamment celles de Hanoi, de venir investir sur son sol.

Soulignant l’amitié à long terme entre les deux pays qui est de plus en plus renforcée, notamment ​depuis la visite officielle au Vietnam le 20 décembre du Premier ministre cambodgien Samdech Techo Hun Sen, Hoang Trung Hai s’est déclaré convaincu que les échanges de délégation de tou​s niveaux et les relations Hanoï-Phnom Penh ne cesseraient de se développer.

De son côté, Pa Socheate Vong a salué le développement impressionnant de Hanoi ces derniers temps avant de souhaiter intensifier la coopération multisectorielles entre les deux capitales. -VNA