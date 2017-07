Photo d'illustration: baotainguyenmoitruong.vn.

Hanoi (VNA) - Le vice-président du Comité populaire de la ville de Hanoi, Nguyên Thê Hung, a reçu, le 17 juillet, une délégation de l’organisation C40 Cities Climate Leadership Group (C40), conduite par son directeur exécutif adjoint, Kevin Austin. Les deux parties ont discuté de leur coopération dans la lutte contre le changement climatique.Lors de la rencontre, Nguyên Thê Hung a affirmé que la lutte contre le changement climatique était une tâche importante pour les autorités de Hanoi. Actuellement, ​la capitale cherche à élargir ses activités de coopération avec des partenaires étrangers dans la formation du personnel, le transfert de technologies, et l’assistance technique et financière, a-t-il fait savoir.Pour sa part, Kevin Austin a déclaré que le C40 s’est engagé à aider Hanoi dans ses efforts de résili​ence aux impacts du changement climatique et d’établir son propre inventaire d​es émissions de gaz à effet de serre. Il a invité les autorités municipales à participer au Sommet des Maires du C40 qui se tiendra en 2018. -NDEL/VNA