Hanoi et 14 villes et provinces coopèrent pour se développer

Hanoi (VNA) - Le Comité populaire de Hanoi a signé mardi une convention de coopération avec 14 villes et provinces de la région du Nord dans la promotion de l’investissement, ​du commerce, ​du tourisme, de la protection de l’environnement, ​du traitement des déchets, de l’approvisionnement en eau... lors d’une conférence sur la coopération au développement dans la zone économique de pointe du Nord.

Conférence sur la coopération au développement de la zone économique de pointe du Nord, le 27 décembre à Hanoi. Photo: VNA

Cette zone regroupe Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Hai Duong, Hung Yên, Vinh Phuc, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Thai Binh, Hoa Binh, Phu Tho, Thai Nguyên, et Bac Giang.

La signature de cet acte vise à promouvoir des relations de coopération intégrale, étroite, profonde, à déterminer le développement de la zone économique de pointe du Nord et du Delta du fleuve du Rouge, et de faire de Hanoi une zone de pilotage de l’économie du Nord et du pays dans son œuvre d’industrialisation et de modernisation.

Selon le président du Comité populaire municipal, Hanoi s’engage à créer des mécanismes et des politiques pour aider les établissements de production et de commerce de produits agricoles, accélérer la connexion régionale, ​l'édification de label.

La zone économique de pointe du Nord, la région du Delta du fleuve Rouge et la zone de la capitale ​ont une position et un rôle important en tant que centre politique, économique, culturel, et scientifique et technologique du pays.

Lors de ​cette conférence, des représentants de plusieurs services ont estimé qu’il fallait accélérer cette connexion régionale, améliorer l’environnement des affaires et attirer plus d’investissement direct étranger.

Le président du Comité populaire de la ville portuaire de Hai Phong a été élu président du conseil de la zone économique de pointe du Nord de la période 2017-2018. - VNA