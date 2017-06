Centre commercial Aeon Mall Long Bien du groupe japonais de grande distribution Aeon. Photo: Hanoimoi.

Hanoi (VNA) - Hanoï a attiré 3,11 milliards de dollars d’investissement étranger au cours de l’année 2016, ce qui représente une augmentation de 2,93 fois en glissement annuel. Ce résultat a enregistré la notable contribution du Japon, premier investisseur étranger à Hanoï avec quelque 800 projets pour un montant de 5,2 milliards de dollars.

Hironobu Kitagawa, représentant en chef de l’Agence japonaise de promotion du commerce (JETRO) à Hanoï, a ​considéré la capitale vietnamienne ​comme un marché prometteur attirant l'attention des investisseurs japonais, surtout dans l'industrie manufacturière et les services.

Les relations de partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie entre le Vietnam et le Japon se développent bien, dans ​des domaines aussi divers que la politique, l’économie, la sécurité, la défense, l’agriculture, l'emploi, la culture, les sports, le tourisme, etc.

Les bonnes relations bilatérales permett​ent de créer les meilleures conditions pour que les entreprises des deux pays renforce​nt leurs activités d’investissement et de coopération. Hanoï doit continuer de perfectionner ses infrastructures comme réseau routier, réseau d’égouts, établissements scolaires et ​médicaux aux normes internationales, etc, de même que son cadre législatif. La partie vietnamienne s’engage à assister les entreprises japonaises à surmonter leurs difficultés.

Le Vietnam partagera également avec le Japon ses nouvelles visions et orientations, et accélérera le partenariat stratégique intégral. -NDEL/VNA