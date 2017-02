Hanoi «by night» dans ses rues piétonnières

Hanoi, 5 février (VNA) - Spectacles d’arts contemporains ou traditionnels, jeux populaires, arts de la rue, calligraphie, jeux populaires, jeunes prenant des selfies, etc. Toutes ces scènes de vie se mêlent à Hanoï chaque week-end, de 19h 00 le vendredi à 24h00 le dimanche, dans l’espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm, pour le plus grand bonheur des piétons vietnamiens comme étrangers.

À la tombée de la nuit, l’espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm voit se mêler de nombreux visiteurs. Photo: CVN

L’espace piétonnier de Hanoï, élargi depuis le 1er septembre 2016, concerne les rues suivantes : Dinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tô, Lê Lai, Lê Thach, Trân Nguyên Han, Dinh Lê, Nguyên Xí, Tràng Tiên, Lò Su, Hàng Dâu, lac de Hoàn Kiêm (lac de l’Epée restituée), Luong Văn Can, Hàng Bài, Bao Khánh, etc.

Le tour de la Tortue au milieu du lac Hoàn Kiêm, resplendissant sous les lumières. Photo: CVN

Un projet expérimental des autorités municipales qui se poursuivra jusqu’au 30 juin 2017 pour offrir aux Hanoïens et touristes de bons moments de détente en famille, et leur permettre d’admirer la beauté nocturne du cœur de la capitale et mieux comprendre des patrimoines culturels de la capitale et du Vietnam en général.

L’occasion pour les touristes de découvrir des arts traditionnels. Ici, un numéro de +cai luong+ (théâtre rénové). Photo: CVN

En effet, suite aux succès du fonctionnement de la ligne pédestre Hàng Dào - Dông Xuân depuis 2004, le 1er septembre 2016, a été mis en service à titre d’essai un espace piétonnier comprenant le contour du lac de Hoàn Kiêm et ses alentours. Cet espace de musique, de gastronomie et de rencontre attirent de plus en plus de gens tous les vendredis, samedis et dimanches, entre 19h et 24h en été, et entre 16h et 24h en hiver.

Un garçon et sa mère sautent à la corde, un jeu traditionnel qui retrouve une seconde jeunesse dans les rues piétonnes. Photo: CVN

En 2016, le comité du Parti pour Hanoï a promulgué la Résolution No06-NQ/TU sur le développement du tourisme pour la période 2016-2020 et les années suivantes. Avec comme vision de «Faire de Hanoï une destination sécuritaire, hospitalière, attrayante et de qualité», cette résolution s’avère être un programme d’action dont l’objectif global est de faire du tourisme un secteur économique clé.

Un couple de touristes étrangers déguste le +nôm bo khô+ (salade de légumes hachés à la viande de bœuf séché, assaisonné de papaye verte râpée) dans la rue Hô Hoàn Kiêm. Photo: CVN

Dans son programme de développement pour la période 2016 - 2020, Hanoï ambitionne d’accueillir, en 2020, 30 millions de touristes, dont 5,7 millions d’étrangers, soit une augmentation moyenne de 8 à 10% par an. Son chiffre d’affaires devrait atteindre 120.000 milliards de dôngs, soit une hausse moyenne de 15 à 17% par an.. – CVN/VNA