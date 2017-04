Hanoï au chevet des handicapés

La 6e Journée de l'emploi pour les handicapés et au Festival "La foi et la lumière" à Hanoï. Photo: tuoitre

Hanoï (VNA) - Une soixantaine d'établissements, d'entreprises, d'associations d'handicapés, d'association de​ malvoyants de Hanoï... ont participé dimanche 16 avril à la 6e Journée de l'emploi pour les handicapés et au Festival "La foi et la lumière".

Lors de ces événements, environ 230 handicapés ont été embauchés et 340 autres ont été choisis pour des formations professionnelles. Des stands d'exposition de produits réalisés par des handicapés ont été ouverts, ​ainsi que des cours sur l'assistance aux handicapés et sur les régimes et politiques de l'Etat en leur faveur, un séminaire sur le modèle d'entreprises emplo​yant des handicapés...

Dans le cadre du festival ont eu lieu diverses activités comme la célébration des 45 ans de la fondation de l'association des malvoyants de Hanoï, la reconnaissances de collecti​fs et d'individus pour leurs assistances aux handicapés ou leurs contributions aux activités de soutien à ces personnes.

Il s'agit d'une activité significative pour exprimer l'attention de toute la société envers ces personnes malchanceuses et un grand encouragement ​pour celles-ci dans leurs efforts pour surmonter leur difficultés. -VNA