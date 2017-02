Handmime, un bel art de lumière et des gestes

Hanoï (VNA) - Ces dernières années, le Handmime attire plusieurs jeunes vietnamiens surtout dans les grandes villes telles que Hanoï, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville… À la recherche ce qui rend cet art attrayant, nous avons découvert un art d’une originalité et d’une nouveauté inattendues. Avec des mains brillantes dans le noir, le Handmime touche de plus en plus le cœur des spectateurs non seulement par son originalité mais aussi par le message qu’il véhicule.

Groupe Handmime du Club Espace Francophone- Université de langues et d’études internationales.

Le Handmime est caractérisé par l’interaction entre les mains des membres du groupe. Il est obligatoire que les participants se cachent dans l’ombre. De plus, ils doivent porter des vêtements, des chaussures noires et éviter le maquillage. Les gants blancs et des néons violets sont des outils indispensables dans un spectacle. Quand la lumière des ampoules les illumine, les gants en coton blanc brillent pour créer des personnages sur le fond sombre. En outre, le tissu blanc, orange, rose et vert est aussi un bon choix pour mieux séduire les spectateurs.Grâce aux mains magiques, chaque spectacle du Handmime contient la créativité et l’étrangeté et s’adapte quand même à chaque événement. Avec des images différentes telles que l’oiseau, le cœur, le soleil, l’étoile, la lune, le bateau…, on pourrait transmettre les messages significatifs aux spectateurs.En effet, les oiseaux représentent la paix, la liberté et même les rêves cachés depuis longtemps. L’amour, un sentiment intense, emprunte le cœur pour transmettre sa signification. À côté des idées, des chansons ou de la manière de construire des images, les spectacles, à l’aide des accessoires comme la fleur, le papillon ou l’arc-en-ciel… utilisés tout au long des spectacles, deviennent plus animés et plus attachants. Pour faire des images ou des mots, il est obligatoire d’associer plusieurs mains, il faut donc avoir un minimum de 10 personnes dans chaque troupe. Alors c’est la raison pour laquelle le Handmime est un art exigeant la solidarité des tous les participants.

Groupe Handmime du Club Espace Francophone- Université de langues et d’études internationales.

Le Handmime, c’est un art original. Alors que les artistes présentent toujours leurs performances sur les scènes où concentrent des centaines voire des milliers, des millions de lumières, où les beautés de leurs apparences sont toutes exposées, les participants du groupe Handmime doivent se cacher dans l’ombre et utilisent seulement leurs mains pour faire un bon spectacle. Pas de déception pour les artistes, au contraire, «nous sommes très ravis d'avoir un petit rôle dans les spectacles de Handmime», disent les membres du groupe Handmime. Pour moi, ce sont eux qui constituent de véritables artistes.



De surcroît, le Handmime contient la nouveauté. Si le ballet exige d’une part du talent et d’autre part une longue pratique, le Handmime ne vous demande que l’engouement. «C’est un spectacle vraiment original qui m'a impressionnée immédiatement la première fois. J’ai eu la chance d’expérimenter cet art unique, à partir de ce moment-là, j’en suis tombée amoureuse et il devenait pour moi une partie indispensable de la vie. Il est comme ma deuxième maison à laquelle je pense tout le temps», partage Triêu Thi Thêu, un membre du groupe Handmime depuis 3 ans.



En conclusion, il me semble que les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en plus créatifs et dynamiques. Ils font sans cesse des efforts pour poursuivre leur passion en dépit des difficultés dans l’avenir. -CVN/VNA